Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Edirne’de: Sonraki Durak Balkan Ülkeleri

Çanakkale Savaşları’na dair izler taşıyan Mobil Müze, Edirnelilerle buluştu. Eski Cami yanındaki İlhan Koman Parkı’nda kapılarını açan müze, 27 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Baran Şenel Baran Şenel
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Çanakkale Savaşları’na dair objeler, tarihi belgeler ve dijital gösterimlerle desteklenen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Türkiye’yi dolaşmaya devam ediyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje, 2021’den bu yana pek çok şehirde vatandaşlarla buluştu.

Edirne’ye ulaşan mobil müze, Eski Cami yanındaki İlhan Koman Parkı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Çanakkale ruhunu hissettirmeyi amaçlayan bu özel müze, savaş dönemine ait fotoğraflar, tarihi objeler ve savaşta kullanılan malzemeleri sergiliyor. Aynı zamanda dijital gösterimler sayesinde o döneme dair etkileyici bir anlatım sunuyor.

'UNUTULMAMASI GEREKEN BİR TARİH'

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Teknik Sorumlusu Necmi Can Akyıldız, müzenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki amacımız, Çanakkale ruhunu hisseden fakat bölgeyi ziyaret etme imkânı bulamayan vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek, onlara bu atmosferi yaşatmak. Çanakkale Savaşları, unutulmaması gereken bir tarih… Biz de bunun için çabalıyoruz.”

Kaynak: AA

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