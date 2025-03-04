ULAQ SİDA’lar Denizlerde Güçleniyor: Yeni Modeller Bu Yıl Envantere Giriyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, lazer güdümlü füze sistemine sahip ULAQ 12 ASuW ve patlayıcı yüklü ULAQ KAMA insansız deniz araçlarını bu yıl teslim alacak.
Baran Şenel
Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ, yeni modelleriyle deniz savunmasına güç katmaya hazırlanıyor.
ULAQ 12 ASuW Suüstü Harbi Botu, 12,7 mm uzaktan komutalı silah istasyonu ve ROKETSAN’a ait lazer güdümlü füze sistemiyle donatıldı.
ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, insansız sistemlerin modern savaş alanında oyun değiştirici bir unsur haline geldiğini belirterek, "İnsan hayatını korumak ve savunma gücünü artırmak için en mantıklı çözüm insansız ve otonom araçlardır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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