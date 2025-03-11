Video Çekmek İstedi: Üst Geçitten Düşerek 2 Bacağını Kırdı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Ayrılık Çeşmesi bölgesinde; bir süredir sosyal medyaya ekstrem spor videoları çeken İbrahim Koyuncu (25), video uğruna üst geçidin altından geçmeye kalkınca 7 metreden yola düşerek 2 bacağını birden kırdı.

Koyuncu, yolda ilerleyen bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kendisini yolun kenarına atan Koyuncu'nun yanına giden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Koyuncu ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Koyuncu'nun yaşadığı anlar, anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA