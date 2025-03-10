Kaçak Molozun Bedelini 80 bin TL Olarak Ödediler

İstanbul'un Avcılar semtinde 3 şahıs kaçak moloz dökümü yaptı. Kısa sürede zabıta tarafından yakalanan şahıslara 80 bin TL cezai işlem uygulandı.

Baran Şenel Baran Şenel
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İstanbul'un Avcılar semtinde boş arsaya moloz yüklü kamyonetle gelen 3 kişi kaçak döküm yaptı. İki kişi çuvalların içine doldurdukları molozları arsaya bırakırken, bir kişi de yakalanmamak için montuyla plakayı kapattı.

Olaydan çok kısa bir süre sonra yakalanan şahıslara zabıta ekiplerince 80 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Para cezası Zabıta
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