Mısır'da heyecanlandıran keşif: Tam 4300 yıllık...

Mısır’da krallık mezarlarının yer aldığı tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda 5'inci ve 6'ncı Firavun Hanedanlığı dönemine ait bir mumya ile 9 heykel ve bazı değerli eşyalar bulundu

Mısır'da heyecanlandıran keşif: Tam 4300 yıllık... - Resim: 1

Mısırlı arkeolog, eski Tarihi Eserler Bakanı Zahi Havas, düzenlediği basın toplantısında, Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar ve bulunan yeni eserler hakkında açıklamalarda bulundu.

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Mısır'da heyecanlandıran keşif: Tam 4300 yıllık... - Resim: 2

Antik Sakkara bölgesinde arkeolojik çalışmalar yürüten ekibin sorumlusu olan Havas, yapılan kazılarda 4300 yıllık olduğu tahmin edilen bir mumya, 9 heykel ve bazı değerli eşyaların bulunduğunu belirtti.

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Mısır'da heyecanlandıran keşif: Tam 4300 yıllık... - Resim: 3

Havas, bulunan eserlerin 5'inci Firavun Hanedanlığı (MÖ 2487 ile MÖ 2449 arası) ile 6'ncı Firavun Hanedanlığı (MÖ 2345 ile MÖ 1821 arası) dönemine dayandığını ifade etti.

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Mısır'da heyecanlandıran keşif: Tam 4300 yıllık... - Resim: 4

Havas, söz konusu heykellerin kireçtaşından yapıldığını, üzerlerinde nakış olmadığından dolayı kime ait olduğunu tespit edemediklerini kaydetti.

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