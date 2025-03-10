Suç Örgütü Lideri Barış Boyun'un Ağabeyi Gözaltına Alındı

İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi E.B., İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. "Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan şahsın üzerinde bir miktar bonzai de bulundu.

Suç Örgütü Lideri Barış Boyun'un Ağabeyi Gözaltına Alındı

Geçen yıl İtalya'da yapılan bir operasyonla yakalanıp tutuklanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un Türkiye'ye iadesi talebiyle süreç başlatılırken, Boyun'un ağabeyi E.B. ise uyuşturucudan gözaltına alındı.

E.B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında önceki gün Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda yakalandı.

Suç Örgütü Lideri Barış Boyun'un Ağabeyi Gözaltına Alındı - Resim : 1

E.B.'nin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. Şahsın evindeki aramalarda ise 29,21 bonzai, 4 bin 200 TL para ve uyuşturucu maddeleri satışa hazır hale getirmek için kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli E.B. hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Barış Boyun İade mi Edilecek? İstanbul’da İtalyanlarla Mafya ZirvesiBarış Boyun İade mi Edilecek? İstanbul’da İtalyanlarla Mafya ZirvesiGüncel
Barış Boyun Örgütüne Operasyon! 21 Kişi YakalandıBarış Boyun Örgütüne Operasyon! 21 Kişi YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Barış Boyun Suç örgütü Uyuşturucu
Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor
44 Yıl Hapisle Aranan Firari Bakın Ne Yaparken Yakalandı! 44 Yıl Hapisle Aranan Firari Bakın Ne Yaparken Yakalandı!
X Çöktü mü? Problem Dünya Geneli X Çöktü mü? Problem Dünya Geneli
Uykudan Önce Bir Dilim Mutlaka Yiyin: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Tiroidi Düzenleyip Kalp Sağlığını Uykudan Önce Bir Dilim Mutlaka Yiyin: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Tiroidi Düzenleyip Kalp Sağlığını
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var