Suç Örgütü Lideri Barış Boyun'un Ağabeyi Gözaltına Alındı

Geçen yıl İtalya'da yapılan bir operasyonla yakalanıp tutuklanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un Türkiye'ye iadesi talebiyle süreç başlatılırken, Boyun'un ağabeyi E.B. ise uyuşturucudan gözaltına alındı.

E.B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında önceki gün Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda yakalandı.

E.B.'nin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. Şahsın evindeki aramalarda ise 29,21 bonzai, 4 bin 200 TL para ve uyuşturucu maddeleri satışa hazır hale getirmek için kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli E.B. hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA