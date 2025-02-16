Barış Boyun İade mi Edilecek? İstanbul’da İtalyanlarla Mafya Zirvesi

İtalya’da tutuklanan ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kentte işlediği suçlarla gündeme gelen Barış Boyun ve çetesine yönelik soruşturma derinleşiyor. Türk yetkililer ile İtalyan yetkililer arasındaki Barış Boyun trafiği hız kazandı.

İki ülke arasındaki temasların başlangıç noktası ise Barış Boyun’un yakalanması oldu. Türk makamların ilk olarak Roma’da İtalyan yetkililerle görüştüğü belirtilirken, o dönem yapılan iade talebi İtalya tarafından kabul görmemişti.

İTALYA HEYETİ BOYUN İÇİN TÜRKİYE’YE GELDİ

Türkiye’nin iade konusundaki ısrarlı tutumları sonrası İtalyan makamlarının Barış Boyun hakkında istişarelerde bulunmak amacıyla Türkiye’ye gelme talebini iletmesinin ardından Milano Başsavcı Vekili Bruno Albertini başkanlığındaki bir heyet İstanbul’a geldi. Heyette İtalya’da Barış Boyun’a yönelik soruşturmayı yürüten Catanzaro Savcısı Paolo Sirleo ile İtalya’da organize suçla mücadele eden polis biriminden yetkililer de yer aldı.

İSTANBUL ADLİYESİ’NDE KRİTİK ZİRVE

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, görüşmenin geçtiğimiz Ocak ayının son günlerinde İstanbul Adliyesi’nde yapıldığı belirtilirken, Türk tarafını İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Dönmez ve Barış Boyun soruşturmasını Türkiye’de yürüten savcı ve emniyet yetkilileri temsil etti.

İtalya tarafı görüşmede Türkiye’nin Barış Boyun’un ülkeye iadesini neden bu kadar istediğine dair sorular sorarken, Türk heyeti İtalyanlara detaylı bir sunum yaparak Boyun çetesinin ülke genelinde işlediği suçları; bu suçlar kapsamında Türkiye’de devam eden soruşturma ve davalar konusunda bilgi verdi. İtalyan heyeti de Boyun’un İtalya’da karıştığı suçları ve Boyun’un İtalya’dan başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok noktasındaki elemanlarıyla olan para trafiğine dair bilgiler verirken, ellerindeki veri ve bulguları da paylaştı.

BARIŞ BOYUN İADE EDİLEBİLİR

Bu kritik görüşmenin ardından ise dikkat çeken bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Türkiye’nin ilk iade talebini reddeden İtalya’nın kritik zirve sonrası Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na mesaj ilettiği belirtildi.

Bu mesajda, İtalya’nın görüşmenin ardından Boyun’un Türkiye’ye iadesini yeniden değerlendirmeye aldığı ve ilk verilerin ‘olumlu’ olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio’nun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmede de iade talebinin gündeme geldiği öğrenilirken, İtalyan yetkililerin yakın zamanda iade konusunda karar vermesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet