'Barış Boyun' Operasyonu: 'Tetikçi Devşirmekle' Suçlanan Manken Tutuklandı

Barış Boyun ve Daltonlar çetesine yönelik geçtiğimiz haftalarda geniş çaplı operasyon düzenlendi. 157 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerden 99’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında, Barış Boyun’un eşi Ece Boyun ve örgüte ‘tetikçi devşirdiği’ öne sürülen Deniz Giz Bebek de bulunuyordu. Deniz Giz Bebek, sosyal medya paylaşımlarıyla bir süredir dikkat çeken isimler arasındaydı.

İstanbul 10’ncu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelileri, 'örgütün korkutucu gücünden yararlanarak suç örgütüne yarar sağlama, yağma, silah ticareti, yaralama, kasten öldürme ve yol kesme' suçlamaları gerekçesiyle tutuklamıştı. Deniz Giz Bebek, hakkındaki iddiaları duyduğunda, psikolojik tedavi gördüğünü söyleyip tutuksuz yargılama talep etmişti. Boyun suç örgütü ile ilişkisi olmadığını ileri sürüp annesinin ağır hasta olduğunu söylemişti. Mahkeme Deniz Giz Bebek'in tutuksuz yargılama talebini reddetti.

MERMİLERLE ADINI YAZIYORDU

İstanbul’da yaşayan Deniz Giz Bebek, zaman zaman İzmir’e gidiyor. Lüks arabalarla ve lüks mekanlarda fotoğraflar paylaşıyor, mermilerle adını yazdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Barış Boyun suç örgütüne üye kişilerle yaptığı facetime görüşmeleri ve motosiklet üzerinde silahlarla verdiği pozları paylaştığı hesabında “Barış isteyen Boyun eğecek” notunu düşüyordu.

'TETİKÇİ DEVŞİRME' SUÇLAMASI

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, manken olduğunu öne süren Deniz Giz Bebek'in iş bulma platformları ve çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden, örgüte tetikçi devşirdiği iddia ediliyor. Deniz Giz Bebek’in avukatı ise bu durumu müvekkilinin 'özenti olduğunu' söyleyerek savundu. Milyon dolarlık otomobillerle paylaştığı fotoğraflarla gençlerin dikkatini çekmeye çalıştığı ileri sürülen Deniz Giz Bebek'in, işlenecek cinayetler için çeteye özenen insanlara yüz binlerce dolar teklif ettiği iddia ediliyor.

SİLAH TİCARETİNDE DE ROL OYNUYOR MU?

Linkedln hesabından “Disiplinli ve düzenli bir insanım. Bana verilen görevleri en iyi şeklide yerine getirmeye özen gösteririm. Özgüvenim yüksektir, insanlarla kolayca iletişim kurabilirim” ifadeleriyle kendini tanıtan Deniz Giz Bebek, başka sosyal medya hesaplarında ise silahlı gruplarla ölüm tehditleri savurduğu videoları yayınlamıştı. İddiaya göre Deniz Giz Bebek, yalnızca örgüte tetikçi devşirmekte değil, silah ticaretinde de rol almakla suçlanıyor. Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'a çalıştığı ileri sürülen Deniz Giz Bebek'in, Instagram hesabından iletişime geçtiği kişilere silah pazarladığı da iddia ediliyor.

Kaynak: Gazete Duvar