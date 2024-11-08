Gören Zararsız Sanıyordu Ama Meğer Ölümcülmüş! Bu Patatesleri Sakın Tüketmeyin

Sosyal medya hesabından videolar paylaşarak takipçilerini bilgilendiren Singapurlu Doktor Samuel Choudhury, bu kez patatesler için uyardı.

Dolapta bekleyen, rengi zamanla yeşile dönen, üzerinde filizlenme meydana gelen patateslerin büyük tehlike barındırdığını işaret eden doktor, bu patateslerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR UYARISI

Patates üzerinde yer alan yeşil renkli lekelerin, filizlerin solanin toksininin varlığına işaret ettiğini söyleyen doktor, bu toksinin ölümcül olabileceğini iletti.

“Bu patateslerden uzak durun” mesajı veren doktor, toksinin ağır sindirim sorunlarına, halüsinasyonlara, ciddi durumlarda felce hatta ölüme dahi neden olabileceğini söyledi.

2 HAFTA İÇİNDE YEŞİLE DÖNEBİLİR

Filizlenmenin özellikle nemli ortamlarda olabileceğine dikkat çeken Dr. Choudhry, 2 hafta içinde renginin yeşile dönebileceğini işaret etti.

PATATES PÜRESİ SONRASI KUSMA VE BAŞ AĞRISI TEŞHİSİ

Patateslerin karanlıkta tutulmadığında daha kısa sürede yeşilleneceğini belirten doktor, örnek olmasına adına bir hastanın başına gelenleri de anlattı.

Dr. Choudhry, uyumadan önce patates püresi yiyen bir hastanın uyuduktan sonra kötüleştiğini, gece yarısı kusma ve baş ağrısı şikayetiyle acile gittiğini, rahatsızlığının sebebinin ise ‘yeşil patates’ olduğunu söyledi.

SOLANİN NEDİR?

Sıcak ve hafif nemli ortamlarda kolay filizlenebilen patateslerin içindeki solanin zehir etkisi yaratabilir. Solanin, patates, domates, patlıcan sebzelerde bulunan glikoalkaloid bir zehirdir. Bitkilerin herhangi bir yerinde doğal olarak bulunabilen solanin, Saponinler kimyasal ailesine aittir.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastrointestinal ve nörolojik bozukluklarla kendini gösteren solanin zehirlenmesinin başlıca belirtileri arasında ishal , kusma , mide krampları, boğaz yanması, kalp ritmi bozukluğu, baş ağrısı, mide bulantısı yer alır. Orta miktarda solanin yutulması ölüme neden olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem