Barış Boyun Suç Örgütüne Operasyon: Eşi Ece Boyun Dahil 157 Kişi Adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını açıklanmıştı.

157 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK-47 tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirilmişti. 14 Ekim'de yakalanan ve aralarında Barış Boyun’un eşi Ece Boyun’un da bulunduğu 157 şüpheli 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nden, bu sabah saat 08.10 itibarıyla Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Barış Boyun'un çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu ve bu örgütün elebaşı olduğu, "örgüt kurma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu ve örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimatlar verdiği kaydedildi.

Söz konusu talimatların, yönetici sıfatıyla sanıklar Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir aracılığıyla örgüt üyelerine iletildiği belirtilen iddianamede, sanık Barış Boyun'un örgütü bu yöntemle ayakta tuttuğu aktarıldı.

İddianamede, örgüt yöneticisi olan sanıkların, Barış Boyun'un ismini kullanarak ve korkutucu gücünden faydalanarak kendilerine bağlı olan örgüt üyeleri üzerinde hakimiyetini pekiştirdiği anlatıldı.

Örgütün amacının çok sayıda mağdurdan haksız menfaat sağlamak olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların bu suçu işleyebilmek için yeterli sayıda örgüt üyesi ve araca sahip oldukları ifade edildi.

İddianamede, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin amaçlarına ulaşabilmek için her türlü eylemi gerçekleştirmekten imtina etmedikleri, ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri vurgulandı.

Kaynak: İHA