Para İçin Bebekleri Katlettiler! Soruşturma Tamamlandı! 19 Özel Hastane İşin İçinde, İşte O Hastaneler...

Olay İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi olan Doktor Malik Türkay Esin’in CİMER’e yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı. Esin, 2023 yılının Ocak ayında yapmış oldukları hastane denetimlerinde bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken defterlerin doldurulmadığını fark ettiğini belirterek, “Ayrıca bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumları ile fiili sağlık durumlarının uyuşmadığını örneğin entübe olarak kayıtlı gösterilen bebeğin gayet sağlıklı ve nefes alabilir durumda olduğunu gördük. Durumu hastane yetkililerine sorduğumuzda az önce düzeldi gibi cevaplar aldık. Hatırladığım kadarıyla bu hastaneler arasında Zeytinburnu’nda bulunan Özel Santa Plus Hastanesi, Bayrampaşa’da bulunan Özel Baypark Hastanesi vardı. Ayrıca yine bu durumda olan başka hastanelerde vardı. Ancak şu anda isimlerini hatırlayamamakla birlikte evraklarını daha sonra size teslim edebilirim” dedi.

‘PARAYLA SAĞLIK PERSONELİ TUTTULAR’

“Ben daha önceki tarihlerde 112 Acil Sağlık Başhekimliği yaptım. Burada görev yaparken kulağımıza 112 çalışanlarının para karşılığında hastaları sürekli aynı hastanelere yönlendirdiği duyumlarını alıyorduk” diyen Esin şu ifadeleri kullandı:

"Özel hastanelerde görmüş olduğumuz durumlar ve kulağımıza gelen duyumlar üzerine denetimleri sıklaştırdık. Yapmış olduğumuz denetimlerde yoğun bakımdaki bebeklere ait tedavi dosyalarının günlük olarak doldurulmadığını, bazı tedavi şekillerinin bebeğin durumu ile uyumlu olmadığını tespit ettik. Yaptığımız denetimler sırasında Özel Reyap Hastanesinde çalışan Fırat Sarı isimli doktor ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığı söylenen yenidoğan doktoru İlker Gönen’in birlikte özel hastane yönetimlerini ziyaret ederek sizin yenidoğan ünitenizdeki gelirinizi artırabiliriz, bu sayede SGK’dan yüksek ücret tahsil edebilirsiniz diyerek yenidoğan yoğun bakımlarını devraldıklarını ve buraların sürekli dolu kalmasını sağlayarak üst sınırdan SGK’dan ücret tahsil ettiklerini duyduk.

Ayrıca anlaşma sağladıkları özel hastanelerin yoğun bakımlarına irtibat amacıyla bir sağlık personeli koydukları ve bu kişilerin yatak boşaldıkça 112’de anlaşmalı oldukları kişileri arayarak yoğun bakıma yeni hasta getirilmesini sağladıklarını ve bunun karşılığında da 112’de çalışan bu kişilere aylık hak ediş adı altında belli ödemeler yaptıklarını öğrendik. Burada yapılan işlemde bebekler yeni doğduğunda kısa süreli ya da uzun süreli yoğun bakım ihtiyacı duymaktadır. Bebeğin doğduğu hastanede yoğun bakım yeterli sayıda yok ise başka bir hastanede yer bulmak üzere doktor 112 nakil birimini arar. Bebeğin durumunu bildirerek uygun bir yoğun bakım bulunmasını ister. Nakil birimindeki 112 görevlisi de ekranlarında kamu hastanelerinde boş yatak olup olmadıklarına bakar eğer yok ise özel hastaneler ile kurumun resmi ve kayıt altına alınan telefonundan arayarak boş yatak bulmaya çalışır. Ancak kulağımıza gelen duyumlarda 112 nakil birimi çalışanlarından bazılarının resmi kanaldan yapmaları gereken bu görüşmeyi kendi özel telefonları ile yaparak istedikleri hastaneye yönlendirerek çıkar sağladıkları ve yapmış oldukları usulsüzlüğü gizlemeye çalıştıklarını öğrendik."

TEKNİK TAKİP KARARI

Doktorun verdiği ifadenin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında teknik takip kararı verdi. 2.400 adet suç içerikli olduğu değerlendirilen konuşma ele geçirildi. 41 şüpheli şahısın suça karıştığı tespit edildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Bebek ölümleriyle ilgili aralarında uzman neotologlardan oluşan heyet bir rapor hazırladı. Raporda, şu tespitlere yer verildi:

"Hastanelerde tıbbi imkansızlıklar, erken teşhis ve tedavi olmaması, birebir yakın hekim kontrolü olmaması, gerekli tetkik ve tahlillerin yapılmaması, hayati öneme sahip ilaçların kesilmesi, 3. düzey olmamasına rağmen 3. düzey hasta kabulü yapılması, doktorların hastaların klinik takip ve tedavisini üstlenmedikleri, ölüm sebeplerinin doktorlar tarafından ört bas edildiği, TPN sıvısı içerisine lipit multivitamin, fosfor ve magnezyum destekleri verilmemesi sonucu yeterli enerji protein desteği alamadığı için hastaların malmütrisyona (beslenme bozukluğu) sebep olunduğu, bebeğin kalbi düşmesine rağmen adrenalin kullanılmaması, hastaların uzun süre yatışı yapılıp uygun merkezlere sevk edilmemesi, ilaç hazırlanması ve saklanmasında ihmal gösterilmesi, hastalara protein ve lipit desteği yapılmaması, gerekli ilaçların uygun şekilde verilmemesi, uygun şekil ve süre canlandırma desteği uygulanmaması, sahte hasta dosyası düzenlenmesi, HASTAYA PASİF ÖTENAZİ UYGULANMASI, (Türkiye'de aktif ve pasif ötenazi uygulanmamaktadır. Kalp atımı tespit edilen her yeni doğan uygun canlandırma ve tedavileri alma hakkına sahiptir.) hastalara TPN sıvısı verilmediği, aylarca hastanelerin doktorsuz olarak çalıştırıldığı, bebek beslenmelerinin uygun olarak yapılmadığı, hekimin yerini hemşirelerin alarak tanı ve tedavi yönettiği, yüzde 90 yenidoğan bebeğin hayat haklarının ellerinden alındığı."

İşte o hastaneler...

AKABE SAĞLIK TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DOĞAMED SAĞLIK HİZMETLERİ

EKİP SAĞLIK HİZMETLERİ

GÜNEY HASTANESİ SAĞLIK HİZ.

MEDİLİFE SAĞLIK HİZMETLERİ

ÖZEL AVCILAR HOSPİTAL HASTANESİ

ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTAHANESİ

ÖZEL BAĞCILAR MEDLİFE HASTANESİ

ÖZEL DOĞA HOSPİTAL

ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ

ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK SAĞLIK HİZMETLERİ

REFİK ARSLAN SAĞLIK HİZMETLERİ

REYAP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

SİLİVRİ KOLAN HASTANESİ

YONCA SAĞLIK HİZMETLERİ

MEDİSENSE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞİRKETİ

GMZ SAĞLIK HİZMETLERİ

ÖZEL REYAP İSTANBUL HASTANESİ

ÖZEL TRG HOSPİTALİST HASTANESİ

Kaynak: Gerçek Gündem