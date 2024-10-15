'Yenidoğan Katliamı'nda Aileler Konuştu! ‘Adını Bile Koyamadığım Bebeğimi Kaybettim’

Soruşturma sürecinde tutuklanan şüphelilerin, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına yönelik dolandırıcılık, örgüte bilerek yardım etme, ihmal yoluyla adam öldürme, suç örgütüne üye olma, resmi evrakta sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme gibi çeşitli suçlarla karşı karşıya oldukları belirtildi.

Örgüt liderleri F.S. ve İ.G. için ayrı ayrı 273 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer 45 şüpheli için toplamda 1775 yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Fezlekede özellikle, bebeklerini kaybeden ailelerin ifadeleri dikkat çekti.

‘ÜÇÜNCÜ GÜN BANA BEBEĞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER’

Mehmet Hanifi Kaya, ifadesinde geçen yıl Kasım ayında 28 haftalık hamile olan eşini tansiyon sorunu nedeniyle Esenyurt'taki özel bir hastaneye götürdüklerini belirtti. Ancak, 4 saat süren bekleyişin ardından hastanenin yoğun bakımında yer olmadığı gerekçesiyle başka bir özel hastaneye sevk edildiklerini ifade etti.

Eşi Zeynep Kaya'nın ambulansla sevk edilip ardından acilen doğuma alındığı söylenen Mehmet Hanifi Kaya, eşinin durumunu sorduğunda 8 bin lira ücret istendiğini belirtirken şu ifadelere yer verdi:

"Ben ödemeyle uğraşırken eşim doğum yaptı. Çocuğum 3 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. İlk 2 gün doktor Songül adlı kişi bebeğimin iyi olduğunu söyledi. Bu sürede bebeğimi görmedim. Üçüncü gün ise bebeğimin durumunun kötüleştiği, sonra da öldüğü söylendi."

‘BURADA KALIRSANIZ BEBEĞİNİZ ÖLÜR DEDİLER’



Baba Benedict N. ise "5 aylık kızım Michelle N'nin öksürük ve soğuk algınlığı şikayeti üzerine Beylikdüzü'nde bir özel hastaneye gittik. Yatış işlemleri ve ödemenin ardından doktor muayene etti. İşlemlerden sonra testler yapıldı ve solunum yolları virüsü teşhisi kondu. Bebeğim 4 gün hastanede kaldı. 3 gün de yoğun bakım ünitesinde kaldı. 3. günün sonunda bir doktor 'Burası 1 aylık bebekler için, sizin bebeğiniz 5 aylık. Burada kalırsanız bebeğiniz ölür' dedi. Bunun üzerine hastane aramaya başladık. Biz bulamadık ama bu hastanedeki yoğun bakımdan sorumlu doktor bize Beylikdüzü'nde başka bir hastane önerip '2 hafta kalırsa sağlığına kavuşur' dedi. Özel ambulansla bu hastaneye sevk olduk. 35 bin liralık yatış ücretini peşin ödedim. Bebeğim yoğun bakım ünitesine alındı. Hemşire bize 'Burada beklemeyin, evinize gidin' dedi. Eve gittik. Ertesi gün arayıp bebeğimin durumunun kötü olduğunu söylediler. Hastaneye gittiğimde ise bebeğimin öldüğü söylendi." Şeklinde ifadelere yer verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında tehdit eden 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Avukat A.A. ve M.K.Z., Savcı Y.E'yi önce telefonla ardından yüz yüze ölümle tehdit etmekle suçlanıyor. Bu tehditlerin, jandarma görevlileri aracılığıyla kişisel bilgilerin yasadışı şekilde elde edilmesiyle gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah Gazetesi