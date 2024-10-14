Barış Boyun Suç Örgütüne Yeni Operasyon! 157 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan Barış Boyun'un yürüttüğü suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonlarında 157 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Barış Boyun Suç Örgütüne Yeni Operasyon! 157 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan sözde liderliğini Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yapılan yeni operasyonu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 157 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

"Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu bulunan Berat Can GÖKDEMİR'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen KUYU-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek."

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Kaynak: AA

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