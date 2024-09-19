Barış Boyun'un Emrindeki Rapçiler Ortaya Çıktı: Talimatla Şarkı Yazdırmışlar

Silahlı suç örgütü lideri olan ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Engin Polat'ın da bulunduğu, 136 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianame tamamlandı. Barış Boyun'un 349 yıla kadar hapsi istendi.

Dava açılanlar arasında rap şarkıcıları da olduğu belirtilirken, iddianamede, üyelerinin örgüt lideri ve örgüt adına şarkılar yazdırıp klipler çektirerek örgütün toplum içerisindeki faaliyetlerini normal göstermeye çalıştıkları belirtildi.

'BARIŞ İSTEYEN BOYUN EĞECEK'

İddianamede, örgütün kendisine destekçi bulmak ve insanlara sempatik görünmek adına üyelerinin sosyal medyada düzenli video paylaştıkları, gittikleri yer ve mekanlarda Barış Boyun'a şarkılar atfederek "İstanbul'un sefiri, sokakların hakimi, Barış isteyen Boyun eğecek" gibi mottolar kullanarak kara propaganda yaptıkları, bu sayede özellikle genç yaşta ve suça meyilli kitleyi etkileyerek, örgüte katılım sağladıkları bilgisi yer aldı.

KLİPLER TALİMATLA YAPILMIŞ

Rap şarkıcısı olarak bilinen sanıklar Muhammed Nedim Doğan ve Doğan Tarda'nın kliplerinde uzun namlulu silahlar ve tabancalara çok kez yer verdiği, bunu da örgüt elebaşı Barış Boyun'un talimatıyla yaptığının değerlendirildiği kaydedildi.

Sanık Doğan'ın cep telefonu incelemesinde de Boyun'a ait görüşmelerinin ekran kayıtları bulunduğu aktarılan iddianamede, sanıkların suç örgütüne sempatizan katılımını arttırdığına dikkat çekildi.

ŞARKILARLA ÖRGÜTE SLOGAN

İddianamede, "Big" olarak bilinen rapçi Samet Işık'ın, "İntikam" isimli şarkısında geçen "Barış isteyen Boyun eğecek. Boyun eğmeyen hesap verecek" şeklindeki şiddet ve suç içeren sözlerini, örgüte slogan sağlama adına yazdığı, şarkı içeriğinde Barış Boyun'a övgüler yağdırdığı, Barış Boyun silahlı suç örgütüne boyun eğmeyenlerle savaşılacağını ve öldürüleceğini söyleyerek bir kesimi başka bir kesime aleni şekilde suç işlemeye tahrik ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ 15-20 YAŞ ARALIĞINDAN SEÇİLMİŞ

Suç örgütünün üyelerini 15-20 yaş arasındaki gençlerden seçtiği kaydedilen iddianamede, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden çok etkilendikleri ve bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri belirtildi.

GENÇLERİ 'KAMİKAZE DRONU' OLARAK KULLANILDILAR

İddianamede, bu yaş aralığındaki gençlerin Türkiye'de "kamikaze dronu" gibi kullanıldığı, söz konusu örgütün de küçük bir grupken başka gruplara taşeronluk ve tetikçilik yapmak suretiyle büyüdüğü, büyük bir silahlı suç örgütüne dönüştüğü kaydedildi.

Kaynak: AA