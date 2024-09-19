Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Piyasalarda Son Durum
Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının ardından piyasalarda son durum merak konusu oldu. İşte dolar, euro ve altının Merkez Bankası'nın faiz kararına verdiği tepki...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan liderliğinde bugün toplanarak faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi sabit tuttu. Merkez'in kararı sonrası gözler piyasalara çevrildi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi piyasalarda dolar 34,07 TL, euro 38,10 TL ve gram altın 2 bin 822 TL'ydi.
Faiz kararı sonrası ise piyasalarda son durum şöyle:
Dolar: 34,03 TL
Euro: 34,11 TL
Gram Altın: 2831 TL
Kaynak: Gerçek Gündem
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