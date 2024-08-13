İtalya'daki Barış Boyun Dosyasında MHP Ayrıntısı: 'Başkan Yardımcısı Olmasa Tutuklanırdı'

İtalya’da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun hakkında Milano savcılığı tarafından hazırlanan dosyada MHP’nin de adının geçtiği ortaya çıktı. 22 Mayıs 2024’te yakalanan Boyun’un örgüt üyeleriyle yaptığı görüşmeler de dosyada yer aldı.

12Punto’dan Masum Gök’ün haberine göre, Barış Boyun’un 19 Ocak 2024’te yaptığı konuşmada Ferhat ve Nazım isimli iki kişinin adı geçerken, bahsi geçen konuşmada, “Ferhat ve Nazım MHP’nin İstanbul koordinasyonun liderliğini yapıyor. Kendisi başkan yardımcısı, hiçbir şey yapmadılar. Sadece ondan bilgi istemeye geldiler. Umarım karşı taraf ihbar etmez. Ben duydum herkes bunu konuşuyordu ve böyle olunca Emniyet’in kulağına gidiyor. Ordu’da benzer bir olay yaşadım, bir adam kardeşimizin tersanesini sahte şeylerle aldı ve bu gevezeyi vurdurduk ve tersaneyi bize vermeyi ve para cezasını ödemeyi kabul etti” ifadeleri yer aldı.

Milano savcılık dosyasında soyismi yer almayan Ferhat isimli kişi hakkında Barış Boyun “MHP İstanbul koordinasyonun başkan yardımcısı olmasaydı Ferhat’ı tutuklarlardı” dediği Milano savcılığının soruşturma dosyasında kayıt altına alındı.

İTALYA’DAKİ BARIŞ BOYUN DAVASI

Türkiye ve Avrupa ülkelerinde birçok silahlı saldırıda adı geçen Boyun hakkında İtalya’da hazırlanan Boyun dosyasında, devasa boyutta uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yaptığına dair tespitlere yer verilirken, savcılığın Boyun’un telefon kayıtlarından edindiği bilgilerde, Boyun örgütü ‘MDMA’ adlı uyuşturucu hapın üretimi için Bulgaristan’da adeta bir fabrika kurduğu bilgisine yer verildi.

Dosyada Boyun’un Türkiye’de yaptığı uyuşturucu ticaretindeki merkezinin ise Ambarlı Limanı olduğu kaydedildi.

Ayrıca dosyada Boyun’un İstanbul’da ürettiği uyuşturucu hapların ticaretini Hollanda’da üretilen uyuşturucu fiyatlarıyla aynı maliyette yaptığı da vurgulandı.

İSVİÇRE’DE SİLAH DEPOSU

Savcılığın tespitlerinde Boyun’un silah ticaretinde de önemli bir konumda olduğu belirtilirken, M16, Uzi, Glock gibi makineli tüfek ve silahlarının deposunun da İsviçre’de olduğu bildirildi.

Dosyada ayrıca, Boyun’un Avrupa’daki müşterilerine altın kaplama silah bile ürettiği bilgisine yer verildi.