Nakliye Firması Çalışanından Eşyalarını Taşıdığı Kadına Taciz!

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda iddia göre, bir evden eve eşya taşıyan nakliyat şirketinde hamal olarak çalışan N.Ş.(33), Samsun'dan Antalya'ya evini taşımak isteyen Ö.Ç.G. (30) adlı kadının evindeki eşyayı taşımaya gitti.

TACİZ VE CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Evdeki eşyalar araca yüklendikten sonra evde tek başına ev sahibi genç kadın ile kalan N.Ş.'nin bu sırada Ö.Ç.G.'yi taciz edip cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Ö.Ç.G.'nin polise şikayeti üzerine N.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan N.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA