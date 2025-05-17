Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak
Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın piyasasında dengeler değişti. Gram altın 6 ayın ardından ilk kez 4 bin TL’nin altına gerilerken, yatırımcılar panik içinde ekran başına geçti.
Kaynak: ATV Haber
Altın piyasalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu yıl rekor üstüne rekor kıran altında ibre terse döndü ve son 6 ayın en sert düşüşü kaydedildi. Uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden gram altın, bu hafta 4 bin TL sınırının altına indi. Yaşanan bu gerilemenin ardından kuyumcularda hareketlilik gözlenirken, "Bu düşüş bir alım fırsatı mı?" sorusu yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer aldı.
GRAM ALTINDA 6 AY SONRA BİR İLK!
Ocak 2025’te 2.965 TL seviyelerinde olan gram altın, geçtiğimiz haftalarda 4.500 TL’ye kadar çıkarak tarihi zirvelerinden birini görmüştü. Ancak son günlerde başlayan düşüş trendiyle gram altın, 4 bin TL'nin altına gerileyerek 3.950 TL seviyesinden işlem gördü. Böylece sadece bir ayda yaklaşık 550 TL’lik bir değer kaybı yaşandı. Bu düşüş son 6 ayın en sert düşüşü olarak kaydedildi.
KUYUMCULARDA YOĞUNLUK BAŞLADI
Altın fiyatlarının sert düşmesi, alım için uygun zamanı bekleyen vatandaşları harekete geçirdi. Kuyumcularda gözle görülür bir yoğunluk yaşanırken, bazı altın takımı ve bileziklerde ciddi indirimler görüldü.
80 BİN TL’LİK GERİLEME
ATV Haber'e konuşan Kuyumcu esnafı İsa Kahraman, son 1 ayda 460 bin TL’den satılan bir altın setinin 380 bin TL’ye kadar düştüğünü belirtti. Özellikle düğün alışverişi yapanlar ve yatırım amaçlı alım yapmayı planlayanlar için fırsat niteliğinde bir dönem yaşandığını ifade etti.
AJDA BİLEZİKLERDE DE FİYAT DÜŞTÜ
Son dönemin gözde altın modellerinden biri olan Ajda bilezikler de düşüşten nasibini aldı. Geçtiğimiz hafta 41 bin TL’ye satılan bileziklerin bu hafta itibarıyla 38 bin 500 TL seviyelerine indiği bildirildi.
"ALTIN GELDİĞİ YERİ UNUTMAZ"
Altının bundan sonra nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu. Ekonomistler ve piyasa uzmanları kısa vadeli tahmin yapmanın güç olduğunu belirtiyor ancak çoğu uzman, altının uzun vadede değerini yeniden kazanacağını ifade ederek "Altın geldiği yeri unutmaz" değerlendirmesinde bulunuyor.