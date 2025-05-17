Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak

KUYUMCULARDA YOĞUNLUK BAŞLADI

Altın fiyatlarının sert düşmesi, alım için uygun zamanı bekleyen vatandaşları harekete geçirdi. Kuyumcularda gözle görülür bir yoğunluk yaşanırken, bazı altın takımı ve bileziklerde ciddi indirimler görüldü.

80 BİN TL’LİK GERİLEME

ATV Haber'e konuşan Kuyumcu esnafı İsa Kahraman, son 1 ayda 460 bin TL’den satılan bir altın setinin 380 bin TL’ye kadar düştüğünü belirtti. Özellikle düğün alışverişi yapanlar ve yatırım amaçlı alım yapmayı planlayanlar için fırsat niteliğinde bir dönem yaşandığını ifade etti.