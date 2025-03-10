44 Yıl Hapisle Aranan Firari Bakın Ne Yaparken Yakalandı!

Bursa'da 73 suç kaydı ve 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadına yönelik ekipler harekete geçti.

Hırsızlık gibi suçlardan birçok kaydı bulunan Yonca S., kayıtsız adreslerle izini kaybettirmişti. Ancak, ekiplerin titiz çalışması sonucu, şüpheli kadın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mevkii'ndeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yaparken bulundu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yonca S., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA