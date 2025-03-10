44 Yıl Hapisle Aranan Firari Bakın Ne Yaparken Yakalandı!

Bursa’da 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın, ormanlık alanda piknik yaparken yakalandı.

44 Yıl Hapisle Aranan Firari Bakın Ne Yaparken Yakalandı!

Bursa'da 73 suç kaydı ve 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadına yönelik ekipler harekete geçti.

Hırsızlık gibi suçlardan birçok kaydı bulunan Yonca S., kayıtsız adreslerle izini kaybettirmişti. Ancak, ekiplerin titiz çalışması sonucu, şüpheli kadın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mevkii'ndeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yaparken bulundu.

44 Yıl Hapisle Aranan Firari Bakın Ne Yaparken Yakalandı! - Resim : 1

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yonca S., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her Yerde Aranıyorlardı: 78 Firari Hükümlü Ekiplerce Kıskıvrak YakalandıHer Yerde Aranıyorlardı: 78 Firari Hükümlü Ekiplerce Kıskıvrak YakalandıYaşam

Cezaevinden İzinli Çıktı, Yine Uyuşturucudan YakalandıCezaevinden İzinli Çıktı, Yine Uyuşturucudan YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa Operasyon Hırsız Hırsızlık
Komşusunu Öldüren 16 Yaşındaki Çocuk Suç Makinesi Çıktı Komşusunu Öldüren 16 Yaşındaki Çocuk Suç Makinesi Çıktı
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor
Emekliler İmza Kampanyası Başlattı! 'Biz Bu Yaşamı Hak Etmedik' Emekliler İmza Kampanyası Başlattı! 'Biz Bu Yaşamı Hak Etmedik'
Uykudan Önce Bir Dilim Mutlaka Yiyin: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Tiroidi Düzenleyip Kalp Sağlığını Uykudan Önce Bir Dilim Mutlaka Yiyin: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Tiroidi Düzenleyip Kalp Sağlığını
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var