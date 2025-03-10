Emekliler İmza Kampanyası Başlattı! 'Biz Bu Yaşamı Hak Etmedik'

Artvin'in Hopa ilçesinde emekliler, Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na göndermek üzere imza kampanyası başlattı. Hopa merkeze stant açan emeklilerin sözleri yürek burktu.

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Artvin'in Hopa ilçesinde emekli vatandaşlar, elektrik zamlarının geri alınması için Enerji Bakanlığı'na, sağlık katkı paylarının kaldırılması için de Sağlık Bakanlığı'na imza kampanyası başlattı. Stant açarak imza toplayan emekliler, yetkililere çağrıda bulundu.

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Yenigül açtıkları stantta başlatmış oldukları imza kampanyasının gerekçelerini şöyle anlattı:

"Sevgili Hopalılar, imzalardan bir tanesini Enerji Bakanlığı'na gönderiyoruz. Gerekçesi şu: Elektrik zamları geri alınsın ve bizi kandırmayın, ek zamlar ve görünmeyen zamlar yaparak faturalarımızı iki katına çıkarıyorsunuz. Bu yanlıştan geri dönün. İkinci imzayı Sağlık Bakanlığı'na alıyoruz. Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? Bizim ilaçlarımızdan katkı payı kesiyor, bunları kaldırsınlar diyoruz. Sağlıkta muayene ücretleri kaldırılsın diyoruz. Gelin standımıza, bir imzayı siz de verin, mücadelemizi birlikte büyütelim. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Emekliler İmza Kampanyası Başlattı! 'Biz Bu Yaşamı Hak Etmedik' - Resim : 1

'BEN BU DEVLETE 37 SENEMİ VERDİM'

Emekli öğretmen İsmet Altunkaya ise, "Emeklinin durumu ortada, söylenecek çok şey var fakat insanlarımız içindeki duyguları söyleyemiyor. Korkum yok, kesinlikle korkmuyorum. Ben emekli öğretmenim, devlete 37 senemi verdim çalıştım emekli oldum. Hakkımı aramak için hiç kimseden çekinmem, korkmam. Kenara çekilmem, mücadele, mücadele. Biraz önce bir slogan attılar ‘Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.’ Evet, biz bu yaşamı hak etmedik ve kesinlikle hak etmedik. Ama ülke genelinde her şey ortada, vermiyorlar, biat ettiriyorlar ve biat ettirip sonra da oy istiyorlar, bu kadar net. Ama tek başıma da kalsam, asla mücadeleden geri çekilmeyeceğiz. Mücadele, mücadele!" ifadelerini kullandı.

'İKRAMİYEYİ ALMAYACAĞIM'

Hopalı bir emekli vatandaş ise, "Adama konuşmak para etmiyor, bitmişiz biz. Şimdi bize 500 lira bir ikramiye verecekmişler. Daha önce bayramda 3 bin lira ikramiye vermişlerdi, şimdi üstüne 500 lira verecekmiş, onun da reklamını yapıyorlar. İki tane 200 lira, bir tane de alttan 100 TL gösteriyorlar. Ben o parayı almayacağım, geriye iade edeceğim" dedi.

'SADECE EMEKLİ DEĞİL MEMLEKET FAKİRLEŞMİŞ'

Hopalı Nurettin Ustabaş, "Emekliler bir dilim ekmeğe muhtaç. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Emekli dediğin zaman, emekli ölmüş bitmiş. Ama sadece emekli değil, memleket de fakirleşmiş. Hopa böyle değildi, burada hayat çok güzeldi ama bitirdiler, sağ olsunlar. Bayram ikramiyesi verecekler, bin lira. Onu da camiye yardım edeceğiz başka da yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Emekliler İmza Kampanyası Başlattı! 'Biz Bu Yaşamı Hak Etmedik' - Resim : 2

Hopalı emekli Cemal Ustabaş şöyle söyledi: "Tek bir şeye üzülüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye’si olarak bu duruma gelmesine üzülüyorum. En son yatakta ölümü bekleyen bir insan gibiyiz biz ve böyle olmaması gerekiyordu. Umut var, önümüz açık, bahar gelecek ve baharın sonunda da çok güzel bir yaz olacak. Ben buna inanıyorum ve başımızdaki insanlara sesleniyorum. Ben, Koyuncular Köyü'nden Cemal Ustabaş olarak diyorum ki, böyle olmamalı. Okuduğum gazetenin yazarını, temsilcisini bu şekilde tutuklayamazsınız. Seçtiğim belediye başkanımı cezaevine atamazsınız ama bunu atıyorsunuz. Yarın öbür gün devran döndüğü zaman, seni kim içeri alacak? Ben diyorum ki, herkes aklını başına alsın ve biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Fakir de olabiliriz, yoksul da olabiliriz ama hiçbir ülkeye muhtaç olacak bir ülke değiliz. Biz ölmedik, ayaktayız ve bu mücadelemiz ölünceye dek devam edecek."

Kaynak: ANKA

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