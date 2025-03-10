Komşusunu Öldüren 16 Yaşındaki Çocuk Suç Makinesi Çıktı

Sakarya'da babasıyla tartışan komşusunu tüfekle vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk, suç makinesi çıktı. "Yaralama" suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Komşusunu Öldüren 16 Yaşındaki Çocuk Suç Makinesi Çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 16 yaşındaki çocuk ve babası adliyeye sevk edildi.

Evrenköy Mahallesi’nde yaşanan olayda, Fatih Tunç (36) ile E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.C.Ş., tüfekle Fatih Tunç’a ateş açarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba ve oğul, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, O.C.Ş.’nin "yaralama" suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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