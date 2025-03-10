İstanbul'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da ekipler kaçakçılara büyük bir darbe indirdi. Çok sayıda kaçak ürün yakalanırken 53 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da 7 Mart tarihinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi. 39 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eş zamanlı operasyona 450 ekip ve 900 polis katıldı.

İstanbul'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu - Resim : 1

Operasyon kapsamında toplamda 221 adres, işyeri ve araçta arama yapıldı. Aramalarda önemli miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Bunlar arasında 10.578 elektronik sigara, 1.551 paket elektronik sigara tütünü, 296 elektronik sigara likidi, farklı markalara ait 12.004 sigara, 41.478 dolu makaron, 49.825 boş makaron, 281 kilo 340 gram açık tütün, 196 paket tütün, 2.380 puro, 1.190 sigara sarma kağıdı, 449 paket nargile tütünü, 228 sigara filtresi ve 73 cinsel performans arttırıcı ürün yer aldı.

Operasyon sırasında 53 şüpheli gözaltına alındı ve 3 işyerine idari işlem uygulandı. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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