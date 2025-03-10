Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Gözaltı

Zonguldak’ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Gözaltı

Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 7’si Zonguldak’ta, 8’i farklı illerde olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 belgesiz kurusıkı tabanca, 2 tabanca fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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