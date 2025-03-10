Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Gözaltı

Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 7’si Zonguldak’ta, 8’i farklı illerde olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 belgesiz kurusıkı tabanca, 2 tabanca fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA