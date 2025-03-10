DEVA Partisi’nden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a Grand Kartal Tepkisi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu. Yangının ardından kurulan komisyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılmasına DEVA Partisi'nden tepki geldi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
DEVA Partisi’nden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a Grand Kartal Tepkisi

Bolu-Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından Kartalkaya Yangınını Araştırma Komisyonu kuruldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kartalkaya Yangınını Araştırma Komisyonuna katılmamasını sert bir şekilde eleştirdi.

Ekmen, yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye tipi başkanlık sistemine rağmen önemini koruyan bir yer. Sayın bakanlar da bu önemden olsa gerek, burada yemin ederek görevlerine başlıyorlar. Ancak bu hafta Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya Yangını'nı Araştırma Komisyonu'na katılma, gerekli sorulara cevap verme ve milletvekillerini aydınlatma yükümlülüğünden kaçınmıştır" dedi.

DEVA Partisi’nden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a Grand Kartal Tepkisi - Resim : 1

'SAYGISIZLIK'

Ekmen, Bakan Ersoy'un bu tutumunu "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılmış bir saygısızlık" olarak nitelendirerek, "Başkanlık, Başkanlık Divanları ve başta AK Parti olmak üzere tüm Meclis gruplarının bu durumu değiştirmesi için Sayın Bakan'a tazyikte bulunması gerekir" şeklinde konuştu.

Ekmen, Bakan Ersoy'un Meclis'e gelmemesi durumunda bile, Kartalkaya Yangını ile ilgili komisyona katılarak, olayın mağdurlarını ve turizm sektörünü bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra büyük zarar gören turizm sektörü paydaşlarının da aydınlatılması gerektiğini belirtti.

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