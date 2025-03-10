Futbol Maçı Meydan Savaşına Döndü: Yöneticiler, Taraftarlar ve Futbolcular Birbirine Girdi

Muğla U17 Ligi B Grubu’nun 4.haftasında Yerkesikspor ile Marmaris 1923 Spor arasında oynanan karşılaşmada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalırken, yumruklu ve tekmeli kavgaya yöneticiler, taraftarlar ile tribünden atlayan küçük çocukların da karıştığı görüldü.

Karşılaşmanın ilk devresi 2-22lik beraberlikle sona ererken, İkinci yarının hemen başında konuk Marmaris temsilcisi 3-2 öne geçti. Marmaris 1923 Spor'un 3'üncü golünden sonra oyun sertleşti ve futbolcular arasında sözlü tartışma yaşandı.

Yerkesiksporlu bir oyuncu rakibine tekme atması nedeniyle kırmızı kart görürken, maçı yöneten kadın hakemlere de küfür edildi.

JANDARMA EŞLİĞİNDE ÇIKTILAR

Marmaris 1923 Spor U17 takımının oyuncuları Ege Aydoğan ile Ali Emre Yaşar’a rakip takım oyuncuları ve tribünden atlayan taraftarlar saldırdı. Oyuncular birbirlerine girerken, ev sahibi futbolcular ve tribünden sahaya giren taraftarlar yere düşen Marmarisli bir futbolcuyu yumruk ve tekmelerle darp etti. Hakem olaylar nedeniyle maçı tatil ederken, Marmaris 1923 Spor Kulübü oyuncuları ve kafilesi Yerkesik Sahası'ndan jandarma eşliğinde çıkabildi.

Kaynak: DHA