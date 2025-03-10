Futbol Maçı Meydan Savaşına Döndü: Yöneticiler, Taraftarlar ve Futbolcular Birbirine Girdi

Muğla U17 Ligi B Grubu’nun 4.haftasında Yerkesikspor ile Marmaris 1923 Spor arasındaki karşılaşmada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Karşılaşma tatil edilirken, Marmaris 1923 Spor Kulübü oyuncuları ve kafilesi Yerkesik Sahası'ndan jandarma eşliğinde çıkabildi.

Son Güncelleme:

Muğla U17 Ligi B Grubu’nun 4.haftasında Yerkesikspor ile Marmaris 1923 Spor arasında oynanan karşılaşmada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalırken, yumruklu ve tekmeli kavgaya yöneticiler, taraftarlar ile tribünden atlayan küçük çocukların da karıştığı görüldü.

Karşılaşmanın ilk devresi 2-22lik beraberlikle sona ererken, İkinci yarının hemen başında konuk Marmaris temsilcisi 3-2 öne geçti. Marmaris 1923 Spor'un 3'üncü golünden sonra oyun sertleşti ve futbolcular arasında sözlü tartışma yaşandı.

Yerkesiksporlu bir oyuncu rakibine tekme atması nedeniyle kırmızı kart görürken, maçı yöneten kadın hakemlere de küfür edildi.

JANDARMA EŞLİĞİNDE ÇIKTILAR

Marmaris 1923 Spor U17 takımının oyuncuları Ege Aydoğan ile Ali Emre Yaşar’a rakip takım oyuncuları ve tribünden atlayan taraftarlar saldırdı. Oyuncular birbirlerine girerken, ev sahibi futbolcular ve tribünden sahaya giren taraftarlar yere düşen Marmarisli bir futbolcuyu yumruk ve tekmelerle darp etti. Hakem olaylar nedeniyle maçı tatil ederken, Marmaris 1923 Spor Kulübü oyuncuları ve kafilesi Yerkesik Sahası'ndan jandarma eşliğinde çıkabildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Futbol Muğla
Son Güncelleme:
11 Yıl Geçti... Berkin Elvan Mezarı Başında Anılacak 11 Yıl Geçti... Berkin Elvan Mezarı Başında Anılacak
Uykudan Önce Bir Dilim Mutlaka Yiyin: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Tiroidi Düzenleyip Kalp Sağlığını Uykudan Önce Bir Dilim Mutlaka Yiyin: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Tiroidi Düzenleyip Kalp Sağlığını
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor
Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir