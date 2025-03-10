Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada uyuşturucu madde bulundu. 1 kişi gözaltına alındı.

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Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Başaran Mahallesi’nde ikamet eden F.K. isimli şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan aramada toplam 55 gram olan 11 adet satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA

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