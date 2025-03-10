11 Yıl Geçti... Berkin Elvan Mezarı Başında Anılacak
Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 15 yaşında öldürülen Berkin Elvan, yarın Feriköy'deki mezarı başında anılacak. Elvan ailesi "Berkinimizi anıyoruz! Evladımız, canımız, Berkinimiz bizden koparalı 11 yıl oldu" diyerek anmaya çağrı yaptı.
Gezi Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle vurulan ve 9 ay komada kalan Berkin Elvan'ın 15 yaşında hayatını kaybedişinin yarın 11. yılı... Elvan, katledilişinin 11. yılında Feriköy'deki mezarı başında anılacak.
Elvan ailesi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yarın saat 15.00’te çocuklarını anmak için Berkin Elvan’ın mezarının başında, Feriköy Mezarlığı’nda olacaklarını duyurdu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Berkinimizi anıyoruz! Evladımız, canımız, Berkinimiz bizden koparalı 11 yıl oldu. Katledilişinin 11. yılında Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için Feriköy Mezarlığı’nda olacağız."
Kaynak: Haber Merkezi
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