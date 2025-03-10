11 Yıl Geçti... Berkin Elvan Mezarı Başında Anılacak

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle vurulan ve 9 ay komada kalan Berkin Elvan'ın 15 yaşında hayatını kaybedişinin yarın 11. yılı... Elvan, katledilişinin 11. yılında Feriköy'deki mezarı başında anılacak.

Elvan ailesi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yarın saat 15.00’te çocuklarını anmak için Berkin Elvan’ın mezarının başında, Feriköy Mezarlığı’nda olacaklarını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Berkinimizi anıyoruz! Evladımız, canımız, Berkinimiz bizden koparalı 11 yıl oldu. Katledilişinin 11. yılında Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için Feriköy Mezarlığı’nda olacağız."

Kaynak: Haber Merkezi