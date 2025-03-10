Otomobil Alev Aldı, 7 Araca Çarptı!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir otomobilde yangın çıktı. Cayır cayır yanan otomobil birden hareket etmeye başladı ve 7 araca birden çarptı.

Otomobil Alev Aldı, 7 Araca Çarptı!

Avcılar'da meydana gelen yangın büyük bir faciaya yol açıyordu. Reşitpaşa Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı.

Sürücü büyük bir telaşla araçtan kendini atarak yangını söndürmeye çalıştı. Yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılan araç aniden hareket etmeye başladı.

Otomobil Alev Aldı, 7 Araca Çarptı! - Resim : 1

Alevler içinde ilerleyen araç, park halindeki 7 otomobile çarptı. Vatandaşlar telaşla ekiplere haber verdi.

Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılırken araç cayır cayır yandı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangın sonucu araç küle döndü. Şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

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Kaynak: DHA

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