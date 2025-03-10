THY, O Seferlerini İptal Etti! Biletlerinizi Kontrol Edin

THY, Almanya'daki grev nedeniyle bazı seferlerin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Açıklamada, yolculara biletlerini kontrol etmesi uyarısında bulunuldu.

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THY, O Seferlerini İptal Etti! Biletlerinizi Kontrol Edin

Almanya'da havalimanı yer personeli grevde. Bu nedenle Türk Hava Yolları (THY) bazı seferlerinin yapılamayacağını duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, grev nedeniyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, biletli yolcuların uçuşlarını THY'nin internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

THY’nin Almanya ve Yunanistan Seferlerine Grev EngeliTHY’nin Almanya ve Yunanistan Seferlerine Grev EngeliGüncel

Kaynak: AA

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Almanya Grev Türk Hava Yolları (THY) THY
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