AYM'den Hakim ve Savcı Yardımcısı Kadrolarının İhdas Edilmesine Kararnamesine İptal

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, CHP, "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesi ile Bazı Kadroların İptal Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 1. maddesinin 1. fıkrası ile ekinde yer alan cetveldeki değişikliklerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruyu esastan değerlendiren Yüksek Mahkeme, Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim ve savcı yardımcısı kadrolarının oluşturulmasına ilişkin düzenlemeleri iptal etti. Kararın 9 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Mahkemenin gerekçesinde, hakim ve savcı yardımcılarının mahkemelerde ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nda üstlendikleri görev ve yetkilerin kanunla belirlendiği ifade edildi. Anayasa'nın 140. maddesinde, hakim ve savcıların diğer özlük haklarının yanı sıra mesleki niteliklerinin de mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik güvencesi esaslarına uygun şekilde düzenleneceğinin açıkça belirtildiği hatırlatıldı. Bu doğrultuda, Anayasa'nın 140. maddesinde yer alan "hakim ve savcıların nitelikleri" ifadesinin, mesleğe kabul süreci ve adaylık dönemini de kapsadığı vurgulandı.

'YARDIMCILIK DÖNEMİ DE KAPSANMALI'

Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarında, "Anayasanın, hakimlik ve savcılık mesleğine verdiği özel önemin gereği olarak bu mesleğe girecekleri adaylığa aılınış ve adaylık döneminden başlayarak güvenceye kavuşturmak istediğini belirttiği ifade edilen gerekçede, "hakim ve savcıların atanmaları ve diğer tüm özlük işleri için öngörülen anaysal güvencenin, yardımcılık dönemini de kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiği yönünde tespitler yapıldığı" hatırlatıldı.

Gerekçede, "Bu çerçevede mesleğe gireceklerin yardımcılığa alınma ve yardımcılık döneminden başlayarak, tüm süreçlerinin mahkemelerin bağımsızlığa ve hakimlik temintatı esaslarına göre kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Bu itibarla kuralın münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konularda düzenleme içerdiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA