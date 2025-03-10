Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir

ORC Araştırma’nın 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği seçim anketine göre, CHP en fazla desteği alan parti olurken, AKP’nin oy oranı yüzde 28,9 seviyesinde kaldı. Ankette en dikkat çeken ise üçüncü sırada yer alan partinin değişmesi oldu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir

ORC Araştırma Şirketi, 5-7 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ilde toplam 3 bin 390 katılımcıyla gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket kapsamında seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

ÜÇÜNCÜ SIRADA SÜRPRİZ DEĞİŞİM

Anket sonuçlarına göre CHP yüzde 29,3 oy oranıyla birinci parti olurken, AKP yüzde 28,9 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Son seçim anketlerinde üçüncü sırada yer alan DEM Parti, bu kez yerini MHP’ye bıraktı. MHP'nin oy oranı yüzde 8,3 olurken, DEM Parti yüzde 7,8 seviyesinde görüldü.

ZAFER PARTİSİ BEŞİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Anketin dikkat çeken diğer sonuçları ise orta sıralardaki partilerin oy oranlarında yaşanan değişimler oldu. Son dönemlerde oy oranını yükselten Zafer Partisi yüzde 5,0 oy alarak beşinci sıraya yer alırken, onu Yeniden Refah Partisi yüzde 4,9 ile takip etti. 2018 ve 2023 seçimlerinde yüzde 9 ila 10 bandında oy alan İYİ Parti ise, ankette yüzde 4,5 oy oranı aldı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Gelecek Partisi: yüzde 2,2

BBP: yüzde 1,9

YMP: yüzde 1,6

TİP: yüzde 1,5

A Parti: yüzde 1,3

DEVA Partisi: yüzde 1,2

Diğer: yüzde 1,6

Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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Anket ORC Araştırma Seçim Analizleri CHP MHP AKP
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