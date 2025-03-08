Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Beş Anket, Tek Sonuç, Dev Fark

Sosyal medyada ulusal ve uluslararası seçimlerle ilgili kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar, şubat ayında yapılan 5 farklı anketin ortalamasını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yapılan 5 anketin sonucunu açıklayan MDRaporlar, paylaşımına “Şubat ayında kamuoyu ile paylaşılan Mansur Yavaş vs Recep Tayyip Erdoğan anketlerinin ortalaması” notunu düştü.

5 ANKETTE BÜYÜK FARK

MDRaporlar hesabında yapılan paylaşımda, ASAL, DIEN, HBS, Özdemir ve Saros gibi anket şirketlerinin sonuçları birleştirildi. Bu anketlerden alınan ortalamaya göre, Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük bir fark attı.

Yavaş, bu beş anketin ortalamasında %55.3 oranla oyların büyük kısmını alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan %44.7 oranında kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi