SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Erken Seçim Anketi! Muhalefetin Çağrıları Karşılık Buldu mu?

SER-AR Araştırma, muhalefetin erken seçim baskıları sürerken dikkat çeken bir anket yayımladı. Ankette katılımcılara erken seçim isteyip istemedikleri soruldu. İşte anketin sonuçları...

Eda Narin Eda Narin
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Erken Seçim Anketi! Muhalefetin Çağrıları Karşılık Buldu mu?

Siyaset arenasında cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları çoktan başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin adayını ön seçimle belirleyeceklerini duyurmasını Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmama kararı izledi.

Hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, aday adaylığı başvurusunu yaptı. 23 Mart'ta yapılacak seçimle İmamoğlu'nun adaylığı kesinleşmiş olacak. İktidar cephesinin en güçlü adayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Muhalefet cephesinden iktidara erken seçim baskıları gelmeye devam ederken; SER-AR Araştırma dikkat çeken bir anket yayımladı. 26-28 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2020 kişiye "Sizce 2025 yılında erken bir genel seçim olmalı mı?" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 57.8'i erken genel seçim isterken; yüzde 35.8'i istemiyor. Yüzde 6.4'ü ise fikir belirtmedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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