TBMM’de ‘Maaş’ Şoku! Milletvekilleri İnanamadı, Hemen Cep Telefonlarından Kontrol Etti

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’nda emekli doktor maaşları gündem oldu. AKP Uşak Milletvekili ve Komisyon Başkanı İsmail Güneş’in, en yüksek SSK emekli doktor maaşının 91 bin TL olduğunu söylemesi milletvekilleri arasında şaşkınlık yarattı.

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TBMM’de ‘Maaş’ Şoku! Milletvekilleri İnanamadı, Hemen Cep Telefonlarından Kontrol Etti

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş başkanlığında toplandı. Komisyonda sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarının koşulları konuşulurken, emekli doktor maaşları gündeme geldi.

Oturum Başkanı Güneş, konuşması sırasında SSK emeklisi doktorların 91 bin TL maaş aldığını dile getirdi. Bu açıklama, milletvekillerinin arasında şaşkınlığa neden oldu.

TBMM’de ‘Maaş’ Şoku! Milletvekilleri İnanamadı, Hemen Cep Telefonlarından Kontrol Etti - Resim : 1

MİLLETVEKİLLERİ HEMEN MAAŞLARI ARAŞTIRDI

Komisyondaki vekiller, emekli doktor maaşlarının doğruluğunu araştırmak için cep telefonlarından doktor tanıdıklarını aradı. DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, “Ben SSK emeklisiydim. Kamudan emekli 25 bin lira alırken ben 13 bin lira alıyordum hekim olarak” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Güneş’in emekli doktor maaşlarının 91 bin lira olduğunu söylemesi üzerine CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, ''Ne? Ağabey, şaka mı yapıyorsun sen?'' dedi. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise, ''Şaka mı yaptın, gerçek mi?'' diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Güneş, açıklamasında düzeltmeye giderek, "Ben düzeltme yapayım. SSK emeklisini söylüyorum ben. En üst primden yatıran 4A'lıların en üstten aldığı maaş 91 bin lira. 4B'liler, BAĞ-KUR'lularda en üstten yatıranlar da 61 bin lira" şeklinde konuştu. Ancak komisyon üyeleri bu rakamlara dair daha fazla belge talep etti.

TBMM’de ‘Maaş’ Şoku! Milletvekilleri İnanamadı, Hemen Cep Telefonlarından Kontrol Etti - Resim : 2

KOMİSYON BAŞKANI SGK'YI ARADI

Tartışmaların sürmesi üzerine, Oturum Başkanı İsmail Güneş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Raci Kaya ile görüştü. Kaya’dan gelen bilgiye göre, 4/A sigorta grubundan emekli doktorların maaşı 94 bin 235 TL, 4/B sigortasından emekli olanların maaşı ise 66 bin 570 TL olduğu aktarıldı.

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Kaynak: ANKA

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