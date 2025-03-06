Tartışma Yaratmıştı, Siber Güvenlik Kanun Teklifi'nin 13 Maddesi Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin 13 maddesi kabul edildi. Tartışmalara neden olan 8. madde, verilen önergeyle tekliften çıkarıldı. Bu madde, kurulması planlanan Siber Güvenlik Kurulu'nun Başkanı'na arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisi tanıyordu.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü konularında sınırlamalar getirebileceği gerekçesiyle eleştiriliyordu. 13 maddenin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, oturumu 11 Mart Salı günü saat 15.00’te yeniden toplanmak üzere kapattı.

Kamuoyunda tartışma yaratan 8. madde, AKP'nin önergesiyle değiştirildi ve ilgili yetkiler kanun metninden çıkarıldı. Bunun yanı sıra, 7. maddede yer alan "Siber güvenlik uzmanları ve" ifadesi "Siber güvenlik uzmanlarından, üreticilerinden veya" olarak güncellendi. Aynı şekilde, "tavsiye ve benzeri belgelerde" ifadesi de "diğer düzenleyici işlemlerde" şeklinde değiştirildi. Böylece, siber güvenlik alanında hizmet, ürün ve sistem tedarikinde üreticilerin de dahil edilmesi sağlandı ve ilgili tarafların Başkanlıkça çıkarılacak tüm düzenleyici işlemlere tabi olması hükme bağlandı.

Teklifin 2. maddesinin 2. fıkrası, güvenlik ve istihbarat faaliyetlerini kanun kapsamı dışında bırakacak şekilde düzenlendi. 3. maddenin 1. fıkrasının g bendinde yapılan değişiklikle, siber uzayda işlenen her türlü veri ihlalinin madde kapsamına alınması amaçlandı. 6. maddede ise kritik altyapılarla ilgili yazılım, donanım ve hizmetlere dair düzenlemeler netleştirildi.

KURUL 12 KİŞİDEN OLUŞACAK

Kabul edilen düzenlemeye göre, Siber Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşacak.

Kanun kapsamında, toplanan kişisel veriler ve ticari sırlar, gerekli koşullar ortadan kalktığında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Siber güvenlik tehditlerine karşı ağır yaptırımlar öngörülüyor. Türkiye’nin siber güvenliğine yönelik saldırılara katılan veya saldırılar sonucunda elde ettiği verileri siber uzayda barındıranlar, 8 ila 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak. Yetkili mercilere bilgi ve belge vermekten kaçınanlar ise 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası ve 500 ila 1500 gün arasında adli para cezası alabilecek. Sır saklama yükümlülüğünü ihlal edenler veya görevlerini kötüye kullananlar için de 4 ila 8 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: ANKA