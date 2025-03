CHP’den İthalat Tepkisi, ‘Sektör Zora Giriyor’

Ömer Fethi Gürer, et ithalatına dair verileri de paylaşırken, 2010 yılından itibaren et ve hayvan ithalatına başlandığını, sadece 2010 ve 2014 yılları arasında 10 milyon baş hayvan ithal edildiğini ve bu aralıkta 15 milyar 500 milyon dolarlık alım yapılarak bu paranın yurt dışına çıktığını ifade etti.

‘İTHALAT MODELİ ÜRETİCİLERİ ZORA SOKUYOR’

Gürer, bu alımlara rağmen hayvancılık alanında sorunların bitmediğini, et fiyatlarında düşüş yaşanmadığını ve ithalat süreçlerinde aracılar ve ithalatçıların adeta vurgun yaptığını belirterek, “Besicilerimiz ve süt inekçiliği yapanların çoğu, yanlış uygulamalar nedeniyle iflas etti. İthal yem fiyatları durmak bilmedi ve hayvancılık sektörü giderek zora girdi” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Gürer, ilgili bakanların düzenli olarak ithalatı biteceklerini dile getirmelerine rağmen ithalatın hız kazandığını, son iki yılda 1 milyon 200 bin hayvanın daha ithal edilmesine rağmen sektördeki sorunlara çare bulanamadığını dile getirdi.

OCAK AYINDA TONLARCA ET VE HAYVAN İTHAL EDİLDİ

Gürer, 2025’in Ocak ayında 5.069 ton karkas et, 1.944 ton kemiksiz et ithalatı yapıldığı bilgisini paylaşırken, sadece Ocak ayı içerisinde ithal edilen 7 bin ton et için 46 milyon dolarlık ödeme yapıldığını söyledi.

Gürer, yine Ocak ayı içerisinde 136 bin 50 büyükbaş hayvan ithalatının yapıldığını belirterek, bu ithalatın bedelinin ise 214 milyon 150 bin dolar olduğunu açıkladı.

Hayvancılık sektöründeki ithalat politikaları dolayısıyla sektörün sıkıntılı bir noktaya evrildiğini belirten Gürer, ithalatın azalmak yerine her geçen gün arttığını, hayvancılık sektörünün toparlanabilmesi için yerli besicinin, üreticinin desteklendiği bir noktaya gelinmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, ithalat modelinin terk edilerek yerli üreticinin destekleneceği bir programın gerçekleşmesinin önemine dikkat çekerek konuşmasını sonlandırdı.