Mansur Yavaş’tan CHP’ye Katılan Adnan Beker Sorusuna İmalı Yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılım sürecinde dahli olmadığı sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Yavaş, CHP lideri Özel’in "Mansur Başkan’ın emaneti" sözlerine ise atıfta bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, MÜSİAD’ın geleneksel iftar programına katıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP’ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker’e rozet takıldığı sırada CHP lideri Özel’in "Mansur Başkan’ın emaneti" ifadelerinin anımsatılarak, Beker’in CHP’ye katılması sürecinde dahli olup olmadığının sorulmasına dikkat çeken bir yanıt verdi.

ÖZEL'İN 'EMANET SÖZLERİNE' ATIF

Katılımda bir dahli olmadığını belirten Yavaş, “Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir’de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada da görüşürüz ancak transferinden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum, daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz de olmadı açıkçası. Genel Başkanımız da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak ancak kendi kendine kefil olabilir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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