Mansur Yavaş'tan Mülakat Mağduru Öğretmenlere Destek: 'Hak Kaybı Giderilmeli'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, mülakat mağduru öğretmenlerle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, mağduriyetlerin giderilmesi için adım atılması gerektiğini söyledi.

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Mansur Yavaş'tan Mülakat Mağduru Öğretmenlere Destek: 'Hak Kaybı Giderilmeli'

Kendilerini "mülakat mağduru" olarak niteleyen bir grup öğretmen, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Öğretmenler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini Yavaş’a iletti.

'ÖĞRETMENLER 121 GÜNDÜR ADALET ARIYOR'

Öğretmenlerin 121 gündür adalet aradığını ifade eden Yavaş, şu paylaşımı yaptı:

“Mülakat mağduru öğretmenlerimizi belediyemizde ağırladık.

Öğretmenlerimiz, yazılı sınavda başarılı olmalarına rağmen adil olmayan mülakat süreciyle hak kaybına uğruyor. 121 gündür adalet arayan bu öğretmenlerimizin sesi duyulmalı. Mağduriyetin giderilmesi için bir adım atılmalıdır."

Kendilerini "mülakat mağduru" olarak niteleyen bir grup öğretmen, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, "Devlet liyakat üzerine inşa edilir, liyakatli kişilerin devlete alınması lazım. Yazılı sınavda Türkiye 1’incisi, 2'ncisi, 3’üncüsü, 5’incisi olan kişiler sözlü sınavda eleniyorsa orada bir haksızlık var demektir" dedi.

KILIÇDAROĞLU DA ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Mülakat mağduru öğretmenler, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da çalışma ofisinde ziyaret etti. Mülakat mağduru öğretmenlerin yaşadıkları sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, toplumu eğiten, topluma yön veren öğretmenlerin uğradıkları haksızlıklara karşı siyasetin çok duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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