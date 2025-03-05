Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 440'a Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı can kayıplarına ilişkin son verileri açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu meydana gelen enkazların altında kalan 30 Filistinliye ait cansız bedenin çıkarıldığını, saldırılarda yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu.

7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 440’a yükseldiği kaydedildiği açıklamada 10 kişinin de yaralanmasıyla, toplam yaralı sayısının ise 111 bin 845’e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: İHA