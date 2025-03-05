Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarpıcı Gazze Açıklaması, 'Memnunuz'
Dışişleri Bakanlığı, Arap Zirvesi'nde kabul edilen plana ilişkin "Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Gazze’nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasınında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, dün Kahire'de düzenlenen Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahire'de dün (4 Mart) düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Gazze’nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze'nin yeniden imarının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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