Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 397 Oldu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırıları sonrası ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 48 saatte 4'ü enkaz altından çıkarılan 9 Filistinlinin naaşı kentteki hastanelere nakledildi.

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Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 397 Oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili açıklama yaptı.

Son 48 saatte hastanelere 4'ü enkaz altından çıkarılan 5'i yeni olmak üzere toplam 9 kişiye ait cenazenin ulaştığı aktarılan açıklamada, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 397'ye, yaralıların sayısının ise 111 bin 824'e yükseldiği bildirildi.

ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 116 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 490 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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