Avusturya'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

Avusturya'da yeni başbakan uzun süren görüşmelerin ardından belli oldu. Christian Stocker yemin ederek göreve başladı.

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Avusturya'nın Yeni Başbakanı Belli Oldu

Avusturya’da üçlü koalisyonun hükümet kurma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, ülkenin yeni başbakanı Christian Stocker oldu. Yeni başbakan yemin ederek görevine başladı.

Avusturya’da 29 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından 3 parti koalisyon için anlaşmıştı. Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Neos Partisi, seçimin galibi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'ni (FPÖ) dışarıda bırakarak, koalisyon hükümetinin kurulması konusunda hemgikir olmuştu.

Yapılan uzun görüşmelerin ardından koalisyon son şeklini aldı. Yeni hükümet için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin töreni gerçekleştirildi. ÖVP'nin lideri Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ev sahipliğinde düzenlenen törende Avusturya'nın yeni başbakanı olarak yemin etti.

Kaynak: İHA

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