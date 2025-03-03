Dışişleri'nden İsrail'e 'İnsani Yardım' Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınadığını açıkladı.

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Dışişleri'nden İsrail'e 'İnsani Yardım' Tepkisi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz" ifadesine yer verilirken, İsrail hükümetinin Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Dışişleri'nden İsrail'e 'İnsani Yardım' Tepkisi - Resim : 1

'FİLİSTİN HALKINI CEZALANDIRMAK İSTİYORLAR'

Uygulamanın, Filistin halkını toplu şekilde cezalandırmayı amaçladığının altını çizilen açıklamada, Uygulama, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır" denildi.

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Kaynak: AA

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