Trump Yarını İşaret Etti, Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Büyük Bir Gece Olacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gergin görüşme dünyanın gündemine otururken, Zelenskiy, söz konusu tartışmanın ardından basın toplantısına katılmadan ABD’yi terk etmişti.

Görüşmenin ardından ABD’nin Ukrayna’yı gözden çıkardığına yönelik yorumlar yapılırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım” ifadlerini kullandı.

Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından eleştirilen ABD lideri, önceki paylaşımında ise "Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA