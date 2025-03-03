İsrail'in Korkunç 'Gazze' Planı Ortaya Çıktı

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten itibaren aralıksız saldıran ve 19 Ocak 2025'te Hamas'la uzlaşılan ateşkes anlaşmasını da ihlal eden İsrail, bu göstermelik ateşkesten de geri adım atıyor. İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin bir hafta içinde Gazze Şeridi'ne karşı tansiyonu yükseltme planını devreye sokabileceğini yazdı.

ELEKTRİK TAMAMEN KESİLECEK

İsrail devlet televizyonu KAN'nın bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne karşı "cehennem" olarak nitelendirdikleri planı bir hafta içinde devreye sokabileceği iddia edildi. Plan çerçevesinde Gazze Şeridi'nde elektriğin tamamen kesileceği ve kuzeye geçen Filistinlilerin yeniden tehcir edileceği belirtilen haberde, plan çerçevesinde Gazze'ye kapsamlı askeri saldırıların da başlatılacağı öne sürüldü.

Haberde, planın Gazze Şeridi'nde önceki hafta ve aylara kıyasla benzeri görülmemiş bir gerilim yaratacağı iddia edildi.

Israel Hayom gazetesindeki haberde de "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik plan kapsamında elektrik ve suyun kesileceği gibi ABD'nin yeni önerisini kabul etmesi yönünde Hamas'a baskı kurmak için suikast operasyonları da olacak" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanlık Ofisi, bugün, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının dün itibarıyla sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterilmişti.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

Kaynak: AA