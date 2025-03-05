Eski İstihbarat Başkanına 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Davası

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret davası açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Sabri Uzun'a "Türk milletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Eski İstihbarat Başkanına 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Uzun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç içeren beyanlarının olduğu değerlendirilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, Uzun'un emniyetteki ifadesinde, soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, paylaşımda yurt içi ve dışında limanlardan İsrail'e konteynerlerle gönderilen yardım malzemelerini konu ettiğini, bu yükleri gönderen şirketlerin yurt içinde ve dışında şahıs şirketleri olduğunu söylediği belirtildi.

Bu şirket sahiplerinin kimler olduğunu bilmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastetmesinin söz konusu olmadığını ifadesinde savunan Uzun, paylaşımının toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibaret olduğunu kaydetti.

HAPİS CEZASI

İddianamede, sanık Uzun'un "Türk milletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

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Kaynak: AA

Etiketler
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