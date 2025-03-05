Kayıp Mimar Ece'nin Akrabasından 'İş Yerinde Mobbing' İddiası! '4-5 Avukatla Aynı Odaya Sokmuşlar'

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan 36 yaşındaki Gürel’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan aramalar devam ediyor.

Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'in çantası, montu ve cep telefonu bulundu. Bulunan eşyalar polis ekipleri tarafından delil torbalarına konularak incelenmek üzere götürüldü.

Ece Gürel’in akrabası Yusuf Çeştepe, "Bize ailesi Ece’ye ulaşamıyoruz diye haber verdi. Pazar günü aradılar, saat 3’ten 6’ya kadar telefonu çalıyor. Normalde eşiyle ve ailesiyle irtibat kuruyordu. Annesiyle konuşuyor 'Yürüyüşe gidiyorum' diye. Sonra 3’e kadar telefonda sıkıntı yok görüşmeler yapılıyor. 3'ten 6'ya kadar telefonu açmıyor. 6'dan sonra telefonuna ulaşılamıyor. Ondan sonra ailesi telaşlanıyor. Biz de ailesi yakınları olarak Ece’yi aramaya başladık. Çünkü Ece böyle bir şey yapmaz ailesinden habersiz çıkmaz. Ailesine çok düşkün. Özellikle annesi ve babasına çok düşkündür. Telefonu kapatması dikkatimizi çekti. O yüzden aramayı başladım Ece'yi" dedi.

'4-5 AVUKATLA AYNI ODAYA SOKMUŞLAR'

Yusuf Çeştepe, "Bildiğim kadarıyla eşiyle değil tartışma. Problem işyerinde başlıyor. İşyerinde avukatlık firmasında sekreter olarak başlıyor; 10 senelik bir geçmişi var. Normalde önerisini peyzaj mimarıdır. Kendisi Orman Fakültesi'nden mezun. Bölgeyi de bilen buralara yabancı değil zaten 4 sene öğrencilik hayatı geçmiş. Doğayı seviyor, fotoğraf çekmeyi seviyor. Buralarda ormanlık alanda sık sık gezen bir insan. Yani böyle yerleri seviyor. Cuma günü Ece’yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece’nin işyerinde problemi. Ece kar yağdığı zaman 'İstifa ederim ben o zaman' diyor, tartışma oluyor aralarında. Sonrasında Ece’yi 1 hafta daha çalıştırıyorlar. Haftabaşı Ece’ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece’yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece’ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor" ifadelerini kullandı.

'NASIL BİR PSİKOLOJİYE MARUZ KALDI BİLEMİYORUZ'

Çeştepe, "Ece meditasyon yapardı, tarot falı bakardı. Meditasyon yapmayı severdi, enerji dedikleri o olayları çok severdi, meraklıydı o işlere. Buraya gelme sebebinin de o olduğunu düşünüyoruz. Meditasyona geldiğini düşünüyoruz. Rahatlamak için geldiğini düşünüyoruz ama nerede maalesef bulamıyoruz. Ne durumda nasıl şu an bilmiyoruz. Bekliyoruz Ece'yi sağ salim bulmak için kötü düşünmek istemiyoruz. Bir hafta önce 'Yapmaz' diyorduk. Bu 10 günlük süreçte nasıl bir duruma maruz kaldı bilemiyoruz. Biz Ece'yi bulacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah da öyle olacak. Umudumuz bu yönde" dedi.

'KENDİSİNE ZARAR VERECEK BİR İNSAN DEĞİL'

Ece Gürel’in kuzeni İlker Koçoğlu ise, "Amcam aradı Pazartesi sabah haber verdi. O şekilde haber aldım. Süreç de aynı süreç. Kendisine zarar verecek bir insan değil. Neşeli karşısındakine anlayışlıydı. Ne olursa olsun yine yapmaz. Babasına annesine bir yakınına haber verir yine yapmaz. " diye konuştu.

EŞİ KONUŞTU: 'OLAY GÜNÜ EVDE DİNLENİYORDUM'

"Biraz aklım karışık benim kaç saat oldu uyumadım" diyerek sözlerine başlayan Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel ise, "Sık sık gelmezdi. Eşimle biz beraber geldik 3-4 yıl önce. O gün kendi gelmek istemiş. Eşimin fotoğraf gönderdiği kişi arkadaşı. Ben olay günü evdeydim dinleniyordum." diye konuştu.

Kaynak: DHA