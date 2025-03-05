‘Sigaram Yok’ Dediği İçin Öldürülmüştü: Genç Paramediğin Son Anları Ortaya Çıktı

Antalya’da Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde 1 Mart gecesi yaşanan olayda, Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli 30 yaşındaki paramedik Hamit Aras, sahur yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıktı. Taksiyle mahallesine gelen Aras, yürüyerek evine giderken yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört kişinin yanına yaklaşmasıyla saldırıya uğradı.

Şüphelilerden biri sigara isteğinde bulundu. "Sigaram yok, kullanmıyorum" cevabını alan grup içinden biri, Aras’a yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen genç sağlık çalışanı, kaldırıma çarptı. Bu sırada diğer saldırgan da çantasını alarak kaçtı. Olayın ardından gaspçılar, çantadaki değerli eşyaları aldıktan sonra geriye kalanları yakarak yok etmeye çalıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hamit Aras, üç günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganları kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerden 16 yaşındaki İsmail S., 17 yaşındaki Gökhan A., 20 yaşındaki Savaş İ. ve 17 yaşındaki Muhammet E. K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hamit Aras’a saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul eden Muhammet E. K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İsmail S. ve Gökhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Genç paramediğin saldırıya uğramadan önceki anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Hamit Aras’ın yanına yaklaşan bir kişinin kendisiyle konuştuğu, daha sonra diğer üç kişinin de Aras’a doğru yöneldiği görülüyor. Görüntüler, olayın planlı bir saldırı olduğunu gözler önüne serdi.

Saldırının ardından kaçan dört şüpheliden adli kontrolle serbest bırakılan iki kişinin, olaydan kısa bir süre sonra Hamit Aras’ın durumunu kontrol etmek için geri döndüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediği de güvenlik kamerası kayıtlarında tespit edildi.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç yaşta hayatını kaybeden Hamit Aras için Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde bir tören düzenlendi. Törenin ardından Aras, memleketi Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ACILI ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Son iki ay içinde önce eşini, ardından da tek çocuğunu kaybeden anne Şükriye Tavşan, oğlunun mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. "Benim çocuğumu katiller aldı götürdü. Tek çocuğumdu benim, yalnız bıraktı beni. Katillerin cezalarını verin. Benim çocuğum tek çocuğumdu, ben ona kıyamazdım" sözleri, yürekleri dağladı.

Hamit Aras’ın halası Rukiye Kocakahya ise “Bizim ciğerimiz yandı, onların de cezasını çekmesini istiyoruz. Bizim gencecik yavrumuz gitti. Bu işin peşinin bırakılmasını istemiyoruz” diyerek adalet talep etti.

Kaynak: İHA