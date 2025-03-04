Sigara İçin Katledilmişti: Genç Sağlıkçıyla İlgili Kahreden Detay

Antalya'da sahurdan döndüğü sırada evinin yakınlarında sigara için 4 kişi tarafından darp edilen sağlık çalışanı Hamit Aras yaşam savaşını kaybetti. Aras'ın cenazesinde gözyaşları sel olurken, genç sağlıkçının ailenin tek çocuğu olduğu ve babasını da 2 ay önce kanser nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, sahur dönüşü taksiden inip evine yaklaştığı sırada gasp edilip öldüresiye darp edilen sağlık çalışanı Hamit Aras son yolculuğuna uğurlandı. Aras’ın cenazeinde gözyaşları sel olurken, acı haberi alan ailesi ve sağlık camiası kahroldu.

Hamit Aras, sahur dönüşü evine giderken yaş aralıkları 17-20 arasında değişen şahıslar tarafından sigara isteme bahanesiyle durduruldu. Sigara kullanmadığını belirterek yoluna devam eden Aras, söz konusu şahıslar tarafından darp edildi. Başına aldığı darbe ile yere yığılan Aras kafasını kaldırım taşına vurdu.

Sigara İçin Katledilmişti: Genç Sağlıkçıyla İlgili Kahreden Detay - Resim : 1

4 şahıs Aras’ın çantasını alarak kayıplara karıştır. Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle Aras, Antalya önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aras, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olayın ardından şahıslar yakalanırken, 2’si tutuklandı 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sigara İçin Katledilmişti: Genç Sağlıkçıyla İlgili Kahreden Detay - Resim : 2

Savcılık işlemlerinin ardından Aras’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aras için T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.

Hamit Aras’ın törende konuşan 13 yıllık meslektaşı, "Meslektaşımız olmasından onur duyduğumuz Hamit aynı zamanda iyiliği, fedakarlığı, insanlığı ile hep aklımızda kalacak. Hepimiz için örnek bir insandı. Ne yazık ki korkunç bir olayda hayattan koparıldı. Bu saldırıyı unutmadık unutmayacağız. Hukuk mücadelesinde her zaman annesinin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Sigara İçin Katledilmişti: Genç Sağlıkçıyla İlgili Kahreden Detay - Resim : 3

Hamit Aras’ın amcası İnan Tavşan da yaptığı açıklamada, “Olaya karışanlardan ikisinin tutuklandığını, ikisinin de adli kontrolle serbest kaldığını öğrendik. Biz bir kere daha yıkıldık, bu suçu işleyenler cezasız kalmamalı. Adalet istiyoruz" dedi.

Aras’ın naaşı defnedilmek üzere memleketi Kaş’a uğurlandı.

AİLESİNİN TEK ÇOCUĞUYDU

Hamit Aras’ın ailesinin tek çocuğu olduğu ve babasının da 2 ay önce Antalya Şehir Hastanesi’nde kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıya Uğrayan Sağlık Çalışanı Hayatını KaybettiSaldırıya Uğrayan Sağlık Çalışanı Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Muratpaşa Sağlık
Son Güncelleme:
Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı
Zonguldak'ta Dehşete Düşüren Olay: Öğretmene Yazılan Yazı İstismarı Ortaya Çıkardı Öğretmene Yazılan Yazı İstismarı Ortaya Çıkardı
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
Beyoğlu Belediye Meclisi'nde AKP'li Üyeden Skandal Sözler! Belediye Başkanı İnan Güney Homofobiye İzin Vermedi Belediye Başkanı İnan Güney Homofobiye İzin Vermedi
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor? Bu İddia Yeşil Sahaları Karıştırır Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor?
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi! İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı
Bakan Ersoy'un Eşi Pervin Ersoy'dan Vatandaş Geçimle Mücadele Ederken Tepki Çeken Paylaşım Bakan Ersoy'un Eşinden Utandıran Paylaşım