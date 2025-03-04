Sigara İçin Katledilmişti: Genç Sağlıkçıyla İlgili Kahreden Detay

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, sahur dönüşü taksiden inip evine yaklaştığı sırada gasp edilip öldüresiye darp edilen sağlık çalışanı Hamit Aras son yolculuğuna uğurlandı. Aras’ın cenazeinde gözyaşları sel olurken, acı haberi alan ailesi ve sağlık camiası kahroldu.

Hamit Aras, sahur dönüşü evine giderken yaş aralıkları 17-20 arasında değişen şahıslar tarafından sigara isteme bahanesiyle durduruldu. Sigara kullanmadığını belirterek yoluna devam eden Aras, söz konusu şahıslar tarafından darp edildi. Başına aldığı darbe ile yere yığılan Aras kafasını kaldırım taşına vurdu.

4 şahıs Aras’ın çantasını alarak kayıplara karıştır. Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle Aras, Antalya önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aras, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olayın ardından şahıslar yakalanırken, 2’si tutuklandı 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Savcılık işlemlerinin ardından Aras’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aras için T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.

Hamit Aras’ın törende konuşan 13 yıllık meslektaşı, "Meslektaşımız olmasından onur duyduğumuz Hamit aynı zamanda iyiliği, fedakarlığı, insanlığı ile hep aklımızda kalacak. Hepimiz için örnek bir insandı. Ne yazık ki korkunç bir olayda hayattan koparıldı. Bu saldırıyı unutmadık unutmayacağız. Hukuk mücadelesinde her zaman annesinin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Hamit Aras’ın amcası İnan Tavşan da yaptığı açıklamada, “Olaya karışanlardan ikisinin tutuklandığını, ikisinin de adli kontrolle serbest kaldığını öğrendik. Biz bir kere daha yıkıldık, bu suçu işleyenler cezasız kalmamalı. Adalet istiyoruz" dedi.

Aras’ın naaşı defnedilmek üzere memleketi Kaş’a uğurlandı.

AİLESİNİN TEK ÇOCUĞUYDU

Hamit Aras’ın ailesinin tek çocuğu olduğu ve babasının da 2 ay önce Antalya Şehir Hastanesi’nde kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: İHA