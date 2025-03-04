Saldırıya Uğrayan Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Olay, 1 Mart saat 03.00 sıralarında Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Evine dönerken 4 kişi tarafından durdurulan Aras, iddiaya göre para ve değerli eşyalarını vermeyi reddedince saldırıya uğradı. Ağır yaralanan sağlık çalışanı, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlatarak şüpheliler İ.S. (17), G.A. (17), S.İ. (20) ve M.E.K'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. ve M.E.K. tutuklanırken, İ.S. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA-İHA